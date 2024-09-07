İsrail'den Gazze'nin orta ve kuzeyine  hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze kentinin kuzey ve orta kesimlerinde çeşitli bölgelere saldırı düzenledi. Saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 Filistinli yaralandı.

İsrail'den Gazze'nin orta ve kuzeyine  hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, , kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı.

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.

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