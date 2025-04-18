İsrail’den Gazze’ye hava saldırıları: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine sabahın erken saatlerinde düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 25 Filistinli hayatını kaybetti.



Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliye beldesindeki Tel ez-Zater Mahallesi'nde Mikdad ailesine ait bir evin vurulması sonucu beşi çocuk, aynı aileden 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Kuzeydeki Tuvam bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırın vurulduğu hava saldırısında iki Filistinli öldü, altı kişi yaralandı. Cibaliye'de sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan başka bir saldırıda ise Muhammed Ebu Rukbe isimli genç hayatını kaybetti.



İSRAİL, HAN YUNUS’U VURDU: AYNI AİLEDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ



Gazze'nin güneyinde, Han Yunus’un doğusundaki Beni Süheyla bölgesinde Bereket ailesine ait bir ev ve çevresindeki diğer evlerin bombalanması sonucu aynı aileden 10 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Aynı zamanda, Han Yunus kentindeki İtisam Stadyumu yakınlarında Ebu Akir ailesine ait bir eve düzenlenen hava saldırısında iki Filistinli daha hayatını kaybetti.



İSRAİL, 7 EKİM’DEN BU YANA 51 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.



Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.