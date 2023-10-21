İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları: 45 kişi öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Filistin devlet haber ajansı WAFA, yapılan son saldırılarda 30 kişinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları: 45 kişi öldü

'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.

30 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Filistin devlet haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yeni hava saldırılarında 30 kişinin daha öldüğünü duyurdu.

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