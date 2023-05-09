İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, kentin çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, ulusal güvenlik ve bakanlığın çeşitli birimleri tarafından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor" ifadeleri yer aldı.



Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi de ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.