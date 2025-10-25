İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, cumartesi günü Gazze Şeridi’nin merkezinde, İsrail askerlerine saldırı planladığı öne sürülen bir kişiye yönelik “nokta operasyonu” düzenlediğini duyurdu. Açıklamada hedef alınan kişinin İslami Cihad örgütü üyesi olduğu belirtildi. Örgüt ise iddiaya dair henüz açıklama yapmadı.



Reuters’a konuşan görgü tanıkları, bir İHA’nın bir aracı vurduğunu ve aracın alev aldığını söyledi. Sağlık ekipleri ise, dört kişinin yaralandığını ancak ölü bildirilmediğini aktardı. Tanıklar ayrıca, Gazze kentinin doğu bölgelerinin İsrail tankları tarafından topçu ateşine tutulduğunu bildirdi.



Gazze’de, savaşın başlamasından iki yılı aşkın bir süre sonra yürürlüğe giren ABD destekli ateşkes halen yürürlükte olsa da, İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.



İsrail Başbakanlık Ofisi ve ordu, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.