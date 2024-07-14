İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 10 ölü, 27 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde sivillerin yaşadığı iki eve düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.



Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bulunan Yusuf Ailesi'nin evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrasında enkazdan 7 ölü ve 7 yaralı çıkardıklarını açıkladı.



Açıklamada ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Şabiye bölgesinde el-Haddad Ailesi'ne ait bir apartmana düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgide, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırılarda hedef alınan bölge ve çevresinde büyük yıkım olduğu kaydedildi.