İsrail’den Gazze’ye saldırı: 10’u aynı aileden 12 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 10'u aynı aileden olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahya'ya düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



İsrail uçaklarının Han Yunus'ta El-Fera ailesine ait bir evi bombaladığı ve aileden 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Beyt Lahya'nın batısındaki Atatra bölgesinde de Filistinlilerin toplandığı bir noktaya İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının yaptığı saldırıda ise iki kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.



İSRAİL BASINI: YENİ ATEŞKES TEKLİFİ ÜZERİNDEN İLERLEME KAYDEDİLEBİLİR



İsrail’in ateşkesi bozarak yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi’ne saldırıları sürerken, İsrail basını, Gazze'de yeni ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması konusunda Mısır'ın sunduğu yeni teklif üzerinden ilerleme kaydedilebileceğini aktardı.



Devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ile Mısırlı yetkililer, Gazze'de yeni bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması kapsamında görüştü. Mısır'ın teklifinin ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un iki teklifi arasında bağlantı kurmayı amaçladığı belirtildi.



İsrailli yetkililerin görüşmelerde yakın gelecekte ilerleme kaydedilebileceği yönündeki görüşü paylaşıldı. Mısır'ın teklifinin Gazze'de 40 ila 70 gün sürecek bir ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında sekiz İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği kaydedildi.



MISIR, ATEŞKES İÇİN YENİ BİR TEKLİF SUNMUŞTU



İsrail basını, 5 Nisan'da Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin arabulucularından Mısır'ın İsrail ile Hamas'a ateşkes için yeni bir teklif sunduğunu bildirmişti.



Haberde, teklifin arabulucuların sunduğu beş İsrailli sağ esirin bırakılmasını içeren teklif ile İsrail'in yalnızca 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin serbest bırakılmasını istediği teklif arasında bir yerde olduğu kaydedilmişti.



Daha sonra teklifin İsrailli dokuz esirin serbest bırakılması ve 2'sinin cenazesinin teslim edilmesi karşılığında 70 gün ateşkes ve 2 bin 500 Filistinli esirin salıverilmesini içerdiği öne sürülmüştü. Teklifin içeriği konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

