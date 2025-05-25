İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 Kızılhaç çalışanı öldü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yapılan yazılı açıklamada, "Arkadaşlarımız İbrahim Iyd ve Ahmed Ebu Hilal, İsrail ordusunun Han Yunus'ta evlerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.



İki ICRC çalışanının, Gazze'de devasa sayılara ulaşan "öldürülenler listesine" listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, yeniden ateşkese varılması ve sağlık çalışanları, insani yardım görevlileri ile sivil savunma çalışanları da dahil olmak üzere tüm sivillerin korunması çağrısı yapıldı

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.



Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.