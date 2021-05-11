İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9'u çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberi! İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Hanun kentine saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurdu.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı belirtildi.



Bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı bilgisi geçilmiş ancak bunların İsrail saldırıları sonucu olup olmadığına dair bilgi verilmemişti.



İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.