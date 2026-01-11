İsrail'den Gazze'ye saldırı, Batı Şeria'ya baskın

İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi’nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla bölgesinde İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) hedef alması sonucu, Filistinli Muhammed ve Enes Ebu Asi’nin cenazeleri, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne getirildi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze kentinin Tuffah Mahallesi’nin doğusunda, 31 yaşındaki Filistinli Muhammed Macid el-Caberi de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı’nın doğusunda da İsrail’e ait bir İHA’dan atılan füzeyle hedef alınan Muhammed el-Harazin isimli Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

ATEŞKES SONRASI ATEŞ DEVAM EDİYOR

Ekim ayında ateşkes yürürlüğe girse de o tarihten bu yana İsrail, bombardıman ve ateş açma yoluyla ihlallerde bulundu. Bu ihlaller sonucunda 439 Filistinli yaşamını yitirdi, 1223 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin güney, orta ve kuzeyindeki çeşitli bölgelere hava, kara ve denizden saldırlar düzenlemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 412'ye, yaralıların sayısının ise 171 bin 314'e yükseldiği bildirildi.

BATI ŞERİA'DA DA BASKINLAR DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı, bir camiyi kuşatarak içerideki Filistinlileri saatlerce alıkoydu.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Nablus kentinde bulunan Yasemin Mahallesi’ndeki Sattun Camisi’ni kuşattığı, sabah namazı için camide bulunan Filistinlileri saatlerce alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon sağlanarak camiden 12 kişinin çıkarıldığı, ancak içerideki toplam kişi sayısının açıklanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nablus kentinde yürütülen askeri saldırı sırasında askerlere yönelik açılan ateş sonucu bir askerinin orta derecede yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için bölgede arama başlatıldığını da kaydetti.

Gazze’ye yönelik 8 Ekim 2023’te saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria’da da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarıyla Batı Şeria’da en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.