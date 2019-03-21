İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu saldırının Gazze'den gönderilen yakıcı balonlara cevaben düzenlendiği ifade edildi.
İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı
Anadolu AjansıDünya
Rafah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.