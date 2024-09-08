İsrail'den Hamas liderine tehdit: Yahya Sinvar'a ulaşacağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant işgal altındaki Netzarim Kavşağı'nda yaptığı açıklamada, “Muhammed Sinvar'a ve Yahya Sinvar'a (Hamas lideri) ulaşacağız. Aksini düşünenler Marwan Issa ve Muhammed Deif'e baksın” dedi.

İsrail'den Hamas liderine tehdit: Yahya Sinvar'a ulaşacağız

Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde işgal altındaki Netzarim Kavşağı'nı ziyaret etti. İsrail askerleri ile bir araya gelen Gallant burada yaptığı açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinwar'a tehdit edici bir mesaj gönderdi.

Gallant, "Muhammed Sinvar'a ve Yahya Sinvar'a ulaşacağız. Aksini düşünenler Marwan Issa ve Muhammed Deif'e baksın. Onlar da dokunulmaz olduklarını düşünüyorlardı. Bugün bizimle değiller, hata yaptılar. Sinwar da hata yapacak ve biz görevimizi yerine getireceğiz” dedi.

İsrail, Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa'nın mart ayında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in ise temmuz ayında öldürüldüğünü açıklamıştı.

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