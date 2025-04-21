İsrail’den Han Yunus’a saldırı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkesi bozarak mart ayında yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi öldürdü.



Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Hastane kaynakları, İsrail'in Han Yunus kentinin güneyindeki Minara Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığı saldırıda iki Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI EV VE ÇADIRLARI HEDEF ALDI



Han Yunus'un doğusundaki ez-Zena bölgesinde Bereke ailesinin evine yönelik saldırıda beş Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun diğer saldırısında Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinin hedef alındığı ve olayda iki kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.



İsrail'in Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı hedef alması sonucu da bir Filistinli öldü, beş kişi yaralandı.



İsrail ordusunun Han Yunus'taki Kizan Raşvan ve Abasan el-Cedide bölgelerine saldırdığı, Refah'a yönelik de bombardıman yaptığı kaydedildi.



GAZZE'DE CAN KAYBI 51 BİN 200'Ü AŞTI



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 62 yaralının getirildiği kaydedildi.



İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda bin 864 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 890 kişinin de yaralandığı belirtildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 240'a yaralıların sayısının da 116 bin 931'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

