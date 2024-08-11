İsrail'den Han Yunus'a yeni tahliye emri: "Bu bölge savaş bölgesidir"

İsrail ordusu, Han Yunus'a yönelik yeni tahliye emirleri yayınladı. Ordu, Hamas üyelerinin bu bölgeleri saldırı düzenlemek ve roket atmak için kullandığını öne sürüyor.

Cumartesi günü İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, tankların şehrin doğusuna geri dönmesinden iki gün sonra tahliye emri verildi.

Tahliye talimatı merkez, doğu ve batıdaki bölgeleri kapsayarak 10 aydır süren çatışmada verilen en büyük emirlerden biri oldu.

"BULUNDUĞUNUZ BÖLGE SAVAŞ BÖLGESİDİR"

Duyuru X'te ve kent sakinlerinin telefonlarına gönderilen yazılı ve sesli mesajlarda yayınlandı: "Kendi güvenliğiniz için derhal yeni oluşturulan insani bölgeye tahliye olmalısınız. İçinde bulunduğunuz bölge tehlikeli bir savaş bölgesi olarak kabul edilmektedir."

İsrail ordusu son 24 saat içinde aralarında askeri yapılar, tanksavar füze fırlatma mevzileri ve silah depolama tesislerinin de bulunduğu yaklaşık 30 Hamas askeri hedefini vurduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'deki 2,3 milyon insanın çoğu evlerinden oldu ve daracık toprak şeridi büyük ölçüde moloz yığınına dönüştü.