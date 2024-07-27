İsrail'den Han Yunus'a yeni tahliye emri: Kısa mesajla duyurdular

Ordu, Telegram'da yaptığı açıklamada, bölgede operasyon düzenlemeye hazırlandığını duyurarak Han Yunus'un güney mahallelerinde kalan nüfusun geçici olarak El-Mavasi'deki düzenlenmiş insani bölgeye tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

HAN YUNUS'TA ART ARDA TAHLİYE EMİRLERİ



İsrail Savunma Kuvvetleri pazartesi günü, Hamas'ın bölgeye yerleştiğine dair istihbarat nedeniyle şehrin doğu kesimindeki insani yardım bölgesini azaltacağı konusunda uyardı.



İsrail güçleri sivillere yönelik erken uyarının "sivil nüfusa gelebilecek zararı azaltmak amacıyla yapıldığını" öne sürdü.



Han Yunus son zamanlarda yoğunlaşan bombardımanla karşı karşıya. Bu hafta başında İsrail'in gerçekleştirdiği yeni bir kara saldırısı orada onlarca Filistinliyi öldürdü.



Gazze'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları, yeni tahliye emirlerinin acil yardım malzemelerinin dağıtımını daha da zorlaştırdığı uyarısında bulundu.