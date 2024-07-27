İsrail'den Han Yunus'a yeni tahliye emri: Kısa mesajla duyurdular

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 295. gününde devam ediyor. İsrail ordusu bir kez daha güvenli bölge olarak ilan ettiği Han Yunus’a saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Ordu bu kez tahliye emrini kısa mesajlar, telefon aramaları, sesli mesajlar ve Arapça medya yayınları aracılığıyla duyurdu. Han Yunus'un güney mahallelerinde kalan nüfusun geçici olarak El-Mavasi'deki insani bölgeye tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'den Han Yunus'a yeni tahliye emri: Kısa mesajla duyurdular

ordusu, cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, Şeridi'ndeki Han Yunus'un güney kesiminde barınan Filistinlilere tahliye emri vererek, "zorla operasyon düzenleneceği" uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güney bölgelerine yönelik son toplu tahliyeyi SMS, telefon aramaları, kaydedilmiş sesli mesajlar ve Arapça medya yayınları aracılığıyla duyurdu.

Ordu, Telegram'da yaptığı açıklamada, bölgede operasyon düzenlemeye hazırlandığını duyurarak Han Yunus'un güney mahallelerinde kalan nüfusun geçici olarak El-Mavasi'deki düzenlenmiş insani bölgeye tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

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HAN YUNUS'TA ART ARDA TAHLİYE EMİRLERİ

Savunma Kuvvetleri pazartesi günü, Hamas'ın bölgeye yerleştiğine dair istihbarat nedeniyle şehrin doğu kesimindeki insani yardım bölgesini azaltacağı konusunda uyardı.

İsrail güçleri sivillere yönelik erken uyarının "sivil nüfusa gelebilecek zararı azaltmak amacıyla yapıldığını" öne sürdü.

Han Yunus son zamanlarda yoğunlaşan bombardımanla karşı karşıya. Bu hafta başında İsrail'in gerçekleştirdiği yeni bir kara saldırısı orada onlarca Filistinliyi öldürdü.

'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları, yeni tahliye emirlerinin acil yardım malzemelerinin dağıtımını daha da zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

İsrail'den Han Yunus'a yeni tahliye emri: Kısa mesajla duyurdular - 1

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