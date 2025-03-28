İsrail'den haritalı saldırı: Beyrut'taki binayı işaretlediler

İsrail ordusu, Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'un Dahiye bölgesindeki bir mahalleye saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut 'taki Hades Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaştı. Adraee, Beyrut’un güneyindeki söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istedi.

NOKTA ATIŞI SALDIRI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacakları tehdidinde bulunmasının ardından bölge sakinleri evlerini terk etti.



Hades Mahallesi'ndeki binanın yakınlarında bulunan okullar da tahliye edildi.



Öte yandan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.



En son ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım'da bombalanan Beyrut'un güneyindeki ani göç dalgası, trafikte de kaosa yol açtı.



İsrail ordusu, daha sonra Beyrut'un güneyini hava saldırılarıyla vurdu.