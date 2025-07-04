İsrail'den hazırlık mesajı: İran'a karşı yeni plan

İsrail, İran'la süren gerilime ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yısrael Katz, İsrail ordusunun şu anki planının, İran'ın İsrail'i yeniden tehdit etmemesi için bir uygulama planı hazırlamak olduğunu söyledi.



Katz, "İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Tahran üzerindeki hava üstünlüğünü sürdürmesini sağlamak ve İran'ın yeniden yetenek kazanmasını engellemek için hem istihbarat hem de operasyonlar konusunda hazırlıklı olmalı" dedi.



İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD ile nükleer konuda diplomatik bir çözüm için görüşmeleri yeniden başlatmaya yönelik “arka kanal çabaları” olduğunu açıkladı.



Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD, İran'la barış için hakiki bir arzu göstermeli" dedi.

Bekayi, "Diplomasi, düşmanlara karşı bir aldatma aracı veya bir tür psikolojik savaş alanı olarak istismar edilmemeli" diye konuştu.

İranlı sözcü, Donald Trump yönetimiyle nükleer görüşmeler sırasında İsrail'in saldırmasıyla diplomasinin ihanete uğradığını sözlerine ekledi.