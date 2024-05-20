İsrail'den ilk açıklama: "Reisi'nin öldüğü kazayla bir ilgimiz yok"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Reisi ve Abdullahiyan beraberindeki 7 üst düzey İranlı yetkilinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Tüm dünyanın gözü İran liderinin hayatını kaybettiği kazaya çevrilirken olay kendisine İsrail basınında da geniş yer buldu.



İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, "Reisi'nin ölümüyle ilgimiz yok" açıklamasında bulundu.



İran devlet televizyonu son olarak, "Helikopterin dağ zirvesine çarptığı düşünülüyor" açıklamasında bulunmuştu.