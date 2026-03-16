İsrail'den İran Savaşı'na devam planı: "En az üç haftalık bir savaşa daha hazırız"

İsrail ordusu, İran'da savaşa devam etme planlarının hazır olduğunu duyurdu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının üçüncü haftasına girmesiyle bölgedeki hareketlilik devam ediyor.

İsrail askeri sözcüsü Yarbay Nadav Şoşani, 110 binden fazla yedek askerin mobilize edildiğini ve İran içinde vurulacak binlerce hedef bulunduğunu belirterek, önümüzdeki üç hafta için hazırlanan operasyonel planların ötesinde daha uzun vadeli stratejilerin de yürürlükte olduğunu söyledi.

İsrail, askeri hedeflerini Tahran rejiminin İsrail'i tehdit etme kapasitesini zayıflatmakla sınırlı tuttuğunu açıklarken; balistik füze altyapısı, nükleer tesisler ve güvenlik birimlerinin ana hedefler arasında olduğu kaydedildi. Şoşani, rejimin tüm savunma kapasitesini ve güvenlik teşkilatının tüm kollarını etkisiz hale getirerek İran'ı mümkün olduğunca zayıflatmayı amaçladıklarını söyledi.

Saldırıların İran ayağında, Merkezi eyaletindeki Arak ve Mahallat bölgelerindeki yerleşim yerlerinin vurulması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu Tahran, Şiraz ve Tebriz’de "İran terör rejimi" altyapısı olarak tanımlanan noktaları bombalarken, İran Devrim Muhafızları da misilleme olarak Tel Aviv’i hedef alan füzeler fırlattığını ve Abu Dabi’deki El-Dafra Hava Üssü ile Bahreyn’deki ABD deniz üslerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı yeniden trafiğe açmak için uluslararası bir koalisyon çağrısında bulunarak, NATO üyelerini Washington’a yardım etmemeleri halinde "çok kötü" bir gelecekle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, daha geniş bir savaşa girmeyeceklerini ancak su yolunun açılması için müttefiklerle çalışacaklarını ifade ederken; Japonya, Avustralya ve Almanya boğaza deniz gücü gönderme veya askeri faaliyetlere katılma planlarının olmadığını açıkladı. Trump, Pekin yönetiminin boğazın açılmasına yardım etmemesi durumunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeyi erteleyebileceğini belirterek diplomatik baskıyı artırdı.

Diplomatik cephede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçii, Tahran'ın herhangi bir ateşkes talebinde bulunmadığını ve ABD ile mesaj alışverişi yapmadığını açıkladı. Bu sırada İsrail, Lübnan ve Gazze’de İran destekli Hizbullah ve Hamas hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu bugün Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine yönelik "sınırlı kara operasyonlarına" başlandığını açıkladı.