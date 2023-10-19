İsrail'den İran'a Matrix göndermesi

LÜBNAN - İSRAİL CEPHESİ

Çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden beri İsrail'in Gazze'ye olası bir kara operasyonu konuşuluyor. Aynı zamanda İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'la İsrail ordusu arasında bir çatışma ihtimali de gerçekliğini koruyor.

Taraflar şimdilik birbirine füze ve top saldırısı yapmakla yetiniyor. İsrail ordusu ara ara Lübnan'dan sızma girişimi olduğunu duyursa da Hizbullah bu eylemleri üstlenmiyor. Sızmaların Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi, 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.



Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

