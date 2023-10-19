İsrail'den İran'a Matrix göndermesi

İsrail Hamas çatışmaları devam ederken Gazze ağır saldırılara maruz kalıyor. Hamas'ın en büyük destekçileri arasında İran olsa da Tahran yönetimi 7 Ekim'deki Aksa Tufanı baskınıyla ilişkilendirilemedi.
Yine de çatışmaların ilk gününden beri İran'ın mesajları taraflar tarafından yakın takip ediliyor. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, çatışmalar başlar başlamaz Ortadoğu turuna çıkmıştı.
Hastane saldırısından önce İran devlet televizyonuna konuşan Bakan Abullahiyan, İsrail'in sivilleri hedef almaya devam etmesi durumunda direniş güçlerinin de saldırı düzenleyebileceğini söylemişti.
TWİTTER'DA BÜYÜKELÇİLİK ATIŞMASI
Gazze'deki hastanede yaşanan ölümlerin ardından İran'ın Suriye Büyükelçiliği, Twitter (X) üzeriinden "Zaman doldu" paylaşımını yaptı.
https://t.co/Q87GgsRriC pic.twitter.com/LUbNv3byp2— Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 18, 2023
İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin mesajını alıntılayan İsrail'in ABD Büyükelçiliği ise Matrix göndermesi yaparak yanıt verdi. Washington Büyükelçiliği filmin kahramanı Neo'nun "Gel gel" yaptığı bir gif'i kullandı. ,
İsrail'in bu cevabı 2.7 milyon görüntülenme alırken İran'ın paylaşımı 10 milyondan fazla kişi tarafından görüldü.
LÜBNAN - İSRAİL CEPHESİ
Çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden beri İsrail'in Gazze'ye olası bir kara operasyonu konuşuluyor. Aynı zamanda İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'la İsrail ordusu arasında bir çatışma ihtimali de gerçekliğini koruyor.
Taraflar şimdilik birbirine füze ve top saldırısı yapmakla yetiniyor. İsrail ordusu ara ara Lübnan'dan sızma girişimi olduğunu duyursa da Hizbullah bu eylemleri üstlenmiyor. Sızmaların Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi, 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.