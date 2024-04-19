İsrail'den İran'a misilleme saldırısı: "İçeriden ateşlenmiş olabilir"

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurdu.
İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.
Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktalar hedef alındı.
"FÜZE SALDIRISI OLMADI"
İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. İranlı yetkililer, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük. İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
ABD: İSRAİL VURACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİRDİ
Dün ABD ve İsrail arasında yapılan Refah operasyonu toplantısında İsrail'in 24 veya 48 saat içinde İran'ı vuracağını ABD'ye bildirdiği belirtildi.
CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.
Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.
İSFAHAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.
Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı" ifadelerine yer verildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.
Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.
İran devlet televizyonu tarafından, İsfahan şehrinde bulunan nükleeer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi.
İran'ın başka kentlerine saldırı olup olmadığı henüz belli değil.
"ÜLKE İÇİNE SIZANLAR YAPTI"
İranlı bir analist ise daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada,
mini insanısz hava araçlarının ülkenin içine sızanlar tarafından uçurulduğunu öne sürdü.
NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk, hava üssünün Devrim Muhafızları'na değil İran ordusuna ait olduğu bilgisini paylaştı. Çabuk, uzay kurumu sözcüsünün de şu açıklamasını aktardı: "Söz konusu İHA'lar kısa menzilli. Sınır ötesinden ateşlenebilecek İHA'lar değil. İran içinden ateşlenmiş olabilir."
NÜKLEER TESİSLERDE HASAR YOK
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail'in İran'a düzenlediği düşünülen saldırı sonucunda İran'ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini doğruladı.
IAEA sosyal medyada yaptığı açıklamada, durumu çok yakın izlemeye ve herkese itidal çağrısı yapmaya devam ettiklerini, nükleer tesislerin askeri çatışmalarda asla hedef olmaması gerektiğini söyledi.
"ARKASINDA KİMİN OLDUĞU AÇIKLANMADI"
Saldırının ardından Reuters haber ajansına konuşan üst düzey İran'lı bir yetkili: "Acil bir misilleme planı yok, olayın arkasında kimin olduğu açıklanmadı" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca askeri güç kullanma yasağının bir başka ihlali olduğunu söyledi.
Saldırının ardından İran'da askıya alınan uçuşlar birçok havalimanında yeniden başladı.
İSRAİL ORDUSU: KUZEY İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR
İsrail'in İran'a karşı başlattığı misilleme saldırısının ardından İsrail ordusundan da bir açıklama geldi.
İsrail ordusu Kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını açıkladı.
FRANSA VE İNGİLTERE "MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ
Ülkelerden de saldırıya ilişkin ilk açıklamalar geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "gerilimi azaltma" çağrısı yaptı.
Kanada, bugün G7 toplantısında durumu değerlendireceklerini bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Yardımcısı, "İsrail, uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına sahip" diye konuştu.
İngiltere Başbakanlık Ofisi de İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. İran'a yönelik saldırıların kaynağının resmi olarak doğrulanmadığını belirten ofis, İsraillilere şu anda önemli olanın "gerilimi azaltmak olduğunu" belirtti.
Suriye devlet haber ajansı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki hava savunma mevzilerine yönelik füze saldırısının maddi kayıplara yol açtığını duyurdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- İran
- İsrail
- Haber
- Abd
- Son Dakika Haberleri