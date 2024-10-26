İsrail'den İran'a misilleme: Tahran'da peş peşe patlamalar

İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.



İsrail ordu sözcüsü, "İran'daki rejimin son dönemde İsrail'e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı" ifadelerini kullandı.

Saldırının tamamlandığını duyuran İsrail ordusu, "İran'ın İsrail'e saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunam sistemleri vuruldu" ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde saldırı oldu. İlk dalgada İran savunma sistemleri hedel alındı. Diğerlerinde ise füze-drone üretim tesis ve üsleri vuruldu. Saldırıya İran'ın hava savunma sistemleri karşılık verdi.

TAHRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.



Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirterek, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı'nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını bildirdi.



Haberde, sosyal medyada patlamaya dair yayınlanan görüntülerin bir kısmının eski olduğunun tespit edildiği ve bu geceki patlamalarla ilgili olmadığı ifade edildi.