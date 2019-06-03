İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklaması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus kentindeki Tiyas askeri hava üssünü vurmasının ardından geldi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Biz İran tehdidini hafife almıyoruz ama onlardan da çekinmiyoruz. Çünkü bize zarar vermek isteyenler çok daha kötüsüyle karşılaşacak" ifadelerini kullandı.
İran'ı terör örgütlerine destek olmakla suçlayan Netanyahu'nun açıklamalarının eylül ayındaki erken seçimlere yönelik olduğu yorumları yapıldı.
Başbakan Netanyahu nisan ayındaki seçimlerde halkın desteğini kaybettikleri gerekçesiyle eğitim ve adalet bakanlarını da görevden aldı.
İsrail'de 30 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.
İsrail'den İran'a tehdit: Korkunç sonuçlarına katlanır
NTV HaberDünya
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ı uyardı. Netanyahu, "İran, İsrail'i tehdit ederse bunun korkunç sonuçlarına katlanır" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklaması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus kentindeki Tiyas askeri hava üssünü vurmasının ardından geldi.