İsrail'den İran'a "Venezuela'yı yakından takip etme" tehdidi

İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ardından İran'ı hedef aldı, İran rejimine Venezuela'yı yakından takip etme tehdidinde bulundu.

Lapid, ABD'nin düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeden çıkarmasının

ardından İran'a mesaj gönderdi.

Aralık 2025 sonundan itibaren protestolara sahne olan İran'a mesajını sosyal medya platformu X üzerinden veren Yair Lapid, "İran'daki rejim, Venezuela'da yaşananları yakından izlemelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ndan ya da hükümetinden, Venezuela'da ABD'nin düzenlediği operasyon ve Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin henüz bir tepki gelmedi.