İsrail'den İranlı komutana suikast

İranlı üst düzey komutanlar ile Hamas yöneticilerini suikastlarla hedef alan İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın bir komutanını daha Lübnan'da öldürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın doğusundaki al-Nasiriyah bölgesinde düzenlediği hava saldırısının görüntülerini paylaştı. İsrail, İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlar kolu olan Kudüs Gücü’nün kilit isimlerinden olan Hüseyin Mahmud Marşad el Cevheri'nin aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada da “Hüseyin, İsrail devletine karşı Lübnan ile Suriye’den yürütülen terör faaliyetlerine karışmıştı” denildi. IDF, sosyal medya üzerinden aracın vurulma anının görüntülerini paylaşırken, saldırının İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ve IDF’in ortak çalışmaları doğrultusunda düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ayrıca, İran istihbaratının yönlendirdiği iddiasıyla bir İsraillinin gözaltına alındığını duyurdu.

ONLARCA SUİKAST DÜZENLENDİ

İsrail'in dönem dönem gündeme gelen suikastları Gazze ve Lübnan işgalleri ile birlikte son 2 yılda iyiden iyiye sıklaştı. Bu suikastların büyük oranda sarstığı İran'ın en büyük kayıplarından biri İran Devrim Muhafızları'nın sembol ismi Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'deki ABD hava saldırısıyla öldürülmesi oldu.

ŞAM'DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, 1 Nisan 2024'te İran’ın Suriye’nin başkenti Şam’daki başkonsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Kudüs Gücü’nün üst düzey isimlerinden Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile birlikte yedi İranlı yetkili hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ HELİKOPTER KAZASI

19 Mayıs 2024'te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki resmi bir ziyaretin dönüşünde dağlık bir bölgede düştü. Yoğun sis nedeniyle arama çalışmaları saatler sürdü; enkaza ancak ertesi gün ulaşıldı. Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer öldü.

Kazanın nedeni “hava koşulları” olarak açıklansa da, bölgede artan güvenlik tehditleri ve zamanlaması nedeniyle olay “şüpheli” bulundu.

NASRALLAH, HANİYE VE SİNVAR ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede İran'ın en büyük destekçileri Hamas ile Hizbullah da en büyük kayıplarını bu dönemde verdi. 31 Temmuz 2024'te Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran’da suikasta uğradı.

Konuk heyetlere yönelik güvenlik önlemlerine rağmen düzenlenen saldırı, İran istihbaratını hedef alan ciddi bir zaaf olarak değerlendirildi.

Hamas'ın daha sonraki lideri Sinvar da 16 Ekim 2024'te Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

17-18 Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasının ardından 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bulunduğu yer altı sığınağını, sığınak delici bombalarla hedef aldı. Nasrallah, komutanlarla görüştüğü sırada düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

İsrail başta İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İbrahim Reisi’nin yerine geçen yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere üst düzey yöneticileri sık sık hedef almaya devam etti. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail'in 12 günlük savaşın devam ettiği günlerde Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısının yapıldığı binayı vurduğunu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da dahil bazı yetkililerin hafif yaralandığını açıklamıştı.

İsrail, savaş sırasında da İranlı nükleer bilim insanları ve komutanları hedef aldı. İsrail güçleri geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da da İran ve Hamas yöneticilerine yönelik suikast girişiminde bulundu.