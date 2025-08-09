İsrail'den kalan mühimmatlar patladı: Lübnan'da ölü ve yaralılar var

Lübnan'da, İsrail’in saldırılarından kalan mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar oldu.



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Lübnan ordusundan bir ekip, mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalışıyordu.



Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı diledi.



Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada hayatını kaybeden askerler için taziye paylaşımında bulundu.

