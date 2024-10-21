İsrail'den Lübnan şartı: Hizbullah'a karşı aktif müdahale yetkisi istediler

İsrail, Lübnan'daki savaşı sona erdirmek için bir kez daha kendi şartlarını öne sürdü.

ABD merkezli Axios'ta yer alan haber, iki Amerikalı ve iki İsrailli yetkiliye dayandırıldı.



İsrailli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, geçen hafta İsrail, Hizbullah'ın yeniden silahlanmaması ve sınıra yakın bölgedeki askeri altyapısını yeniden inşa etmemesi için İsrail savunma güçlerine (IDF) "aktif müdahale" yetkisi verilmesini talep etti.



İsrail, hava kuvvetlerinin Lübnan hava sahasında operasyon yapma özgürlüğüne sahip olmasını da istedi.



ABD'li bir yetkili, Lübnan ve uluslararası toplumun İsrail'in şartlarını kabul etmesinin muhtemel olmadığını ifade etti.



Reuters'a göre İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçilikleri sorulara yanıt vermedi.



Axios'ta yer alan habere göre, Beyaz Saray özel temsilcisi Amos Hochstein bugün Beyrut'u ziyaret edecek ve İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik görüşmelerde bulunacak.

