İsrail'den Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat

İsrail ordusu, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden "ani bir tatbikat" gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail'den Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat

Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 'ın güneyinde sınır hattında devam eden çatışmalarla ilgili "çeşitli senaryoların provasının yapıldığı ani bir yapıldı." denildi.

Gazze'ye yönelik saldırılara işaret edilen açıklamada, "282. Tugay askerleri güney cephesinde çarpıştıktan sonra üç aydır kuzey sınırında da savunma ve saldırı görevini yürütüyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

İsrailli bakandan Refah'a "hemen ve tam güçle" kara saldırısı çağrısı

İsrailli bakandan Refah'a "hemen ve tam güçle" kara saldırısı çağrısı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki

Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki

Rusya: Ukrayna'daki savaşa ilişkin ciddi barış önerilerine hazırız

Rusya: Ukrayna'daki savaşa ilişkin ciddi barış önerilerine hazırız

İspanya "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" kaldırdı

İspanya "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" kaldırdı

Almanya'yı sel vurdu: Araçlar sürüklendi, 1 kişi öldü

Almanya'yı sel vurdu: Araçlar sürüklendi, 1 kişi öldü

Çin'de hapsedilen yazar sayısı ilk kez 100'ü aştı

Çin'de hapsedilen yazar sayısı ilk kez 100'ü aştı

İngiltere ve Galler'de yerel seçimler: İşçi Partisi yükselişte

İngiltere ve Galler'de yerel seçimler: İşçi Partisi yükselişte

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...