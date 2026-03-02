İsrail'den Lübnan'a 70'ten fazla hava saldırısı. Ölü sayısı 50'yi geçti

İsrail ordusunun Hizbullah bahanesiyle Lübnan'a hava saldırıları sürüyor.



İsrail, Hizbullah'ın füze attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef almaya başlamasından bu yana ülke genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırılar kapsamında Hizbullah'a ait 70'ten fazla silah deposu, fırlatma sahası ve rampasının hedef alındığını ileri süren İsrail ordusu, vurulan "hedeflerin" İsrail'e karşı saldırı için kullanılacağını iddia etti.

Son olarak başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirildi. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda üst düzey bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.



ÖLÜ SAYISI ARTIRIYOR



Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 artarak 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in toplam 221 saldırı düzenlediği, 28 bin 586 kişinin zorla yerinden edildiği ve 186 merkezin geçici barınma merkezi olarak hizmet verdiği belirtildi.

EYAL ZAMİR'DEN YENİ TEHDİT



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’a yönelik saldırıların, ülkeden kaynaklanan “tehdit” ortadan kaldırılmadan ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması sağlanmadan sona ermeyeceğini söyledi.

İran’a odaklandıklarını dile getiren Zamir, “Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız.” dedi. Zamir, konuşmasında kararlı biçimde hareket ettiklerini ve İran rejimine yönelik saldırılar düzenlediklerini belirterek ABD ordusuyla benzersiz bir işbirliği içinde olduklarını savundu.

Zamir, İsrail ordusunun “aynı anda birden fazla cephede faaliyet göstermek üzere planlama yapıp hazırlandığını” iddia ederek planların, uzun süredir hazır olduğunu ve bu fırsatı değerlendireceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran İsrail, başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına saldırılar düzenlemişti.