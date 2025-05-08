İsrail’den Lübnan’a hava saldırıları: 1 ölü, 8 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, sekiz kişinin yaralandığı bildirildi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği geniş çaplı saldırılara dikkat çekildi. Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki bombardımanında ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin yaralandığı ifade edildi.



İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA



İsrail savaş uçakları, saat 11:15 itibariyle Nebatiye vilayetine geniş çaplı şiddetli saldırılar düzenlemişti.



Saldırılara ilişkin olarak İsrail ordusundan da açıklama yapıldı. Ordunun açıklamasında, Lübnan’ın güneyindeki “Hizbullah altyapısının vurulduğu” iddia edildi.



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.



Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.