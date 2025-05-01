İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları: 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği hava saldırılarında dört kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda iki Hizbullah üyesinin öldürüldüğü ileri sürüldü.



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel ve Blida beldeleri arasında hurda toplayan bir aracı, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı aktarıldı. Haberde, kısa süre bir sonra aynı bölgede bir motosikletin de vurulduğu kaydedildi. NNA, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Beka ve Hirmil bölgelerinde uçuş yaptığı bilgisini paylaştı.



LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: ÖLENLERİN İKİSİ SURİYELİ



Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in İHA'yla hedef aldığı kamyonette, biri Lübnanlı ve ikisi Suriyeli, üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.



Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, ikinci saldırıda da bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.



Öte yandan, İsrail ordusuna ait İHA'lar, sabah saatlerinden beri başkent Beyrut'un güney bölgelerinde de uçuş yapıyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN “HİZBULLAH” İDDİASI



İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine saldırı düzenlediklerini kabul ederek saldırılarda iki Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü iddia etti.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Meys el-Cebel’de Hizbullah’ın Rıdvan Güçleri’nden bir kişinin öldürüldüğünü, diğer saldırıda da bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü ileri sürdü.



İSRAİL, ATEŞKESİ İHLAL ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.



Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.