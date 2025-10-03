İsrail'den Lübnan’a hava saldırısı

İsrail, bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Kafra bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın yerel temsilcisi olarak görev yapan 1 kişinin öldürüldüğü açıkladı.

Lübnan’ın güneyindeki Kafr Reman bölgesine düzenlenen başka bir hava saldırısında ise Hizbullah’ın Har Dov ve Hiyam bölgelerindeki altyapısını yeniden inşa etmekle görevli mühendislik birimlerinden 2 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Öldürülen Hizbullah üyelerinin İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmayı ihlal ettiği öne zürülen açıklamada operasyonların devam edeceği de vurgulandı.