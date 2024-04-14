İsrail'den Lübnan’a hava saldırısı

Ortadoğu'da yüksek gerilim sürüyor. İsrail, Lübnan'da doğusuna hava saldırısı düzenledi. İsrail, daha önce de bölgede Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail'den Lübnan’a hava saldırısı
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ordusunun Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin doğusu ve Suriye sınırına yakın Baalbek-Hermel vilayetinde saldırı gerçekleştirdi.

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İsrail savaş uçaklarının Baalbek’e bağlı Nebi Şit beldesinde bir binayı hedef aldığı ve saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Saldırı hakkında Hizbullah ve İsrail ordusundan ise henüz açıklama gelmedi.

Ancak İsrail ordusu daha önce de aynı bölgede Hizbullah’a ait hedeflere yönelik benzer saldırılar gerçekleştirmişti.

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