İsrail'den Lübnan’a hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Baalbek’e bağlı Nebi Şit beldesinde bir binayı hedef aldığı ve saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.



Saldırı hakkında Hizbullah ve İsrail ordusundan ise henüz açıklama gelmedi.



Ancak İsrail ordusu daha önce de aynı bölgede Hizbullah’a ait hedeflere yönelik benzer saldırılar gerçekleştirmişti.