İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 1 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla Batı Bekaa bölgesindeki Bab Maraa - Sagbin yolunda seyreden bir motosikleti hedef aldığı, saldırı sırasında yoldan bir arabanın da geçtiği belirtildi.



Atılan roketin söz konusu motosiklet ve araca isabet edip etmediğine ilişkin bilgi verilmeyen haberde, saldırıda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.



İsrail ordusu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

