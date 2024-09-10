İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın doğusunda insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 1 kişi öldü

resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, 'in İHA'yla Batı Bekaa bölgesindeki Bab Maraa - Sagbin yolunda seyreden bir motosikleti hedef aldığı, sırasında yoldan bir arabanın da geçtiği belirtildi.

Atılan roketin söz konusu motosiklet ve araca isabet edip etmediğine ilişkin bilgi verilmeyen haberde, saldırıda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Narin nasıl öldürüldü? Ölüm nedeni araştırılıyor: "Kara kutu anne"

DÜNYA HABERLERİ

2 yıl sonra ilk: ABD ve Çinli yetkililer görüştü

2 yıl sonra ilk: ABD ve Çinli yetkililer görüştü

Bakan Fidan: Netanyahu'ya destek verenler de hesap verecek

Bakan Fidan: Netanyahu'ya destek verenler de hesap verecek

ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması: "Ölümü kabul edilemez"

ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması: "Ölümü kabul edilemez"

Olimpiyat atletinin faili saldırı sırasında aldığı yanıklar sonucu öldü

Olimpiyat atletinin faili saldırı sırasında aldığı yanıklar sonucu öldü

Japonya'da pirinç kıtlığı: Hırsızlıklar arttı

Japonya'da pirinç kıtlığı: Hırsızlıklar arttı

Metan emisyonlarında insan etkisi: Her yıl 60 milyon ton artış

Metan emisyonlarında insan etkisi: Her yıl 60 milyon ton artış

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...