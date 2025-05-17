İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 1 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) güneydeki Sur kenti kırsalında bir otomobili hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.



İSRAİL'DEN HİZBULLAH KOMUTANI İDDİASI

İsrail ordusu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıda bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü iddia etti.

TRAKTÖRE BOMBALI SALDIRI



Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla sınır bölgesine yakın Dıhayra beldesinde bir traktöre de bomba attığı bilgisi paylaşıldı.



Haberde, İsrail'in sabah saatlerinde de Sur kentine bağlı Yarun beldesinde bir konteyner evi ve kaldırım taşları üretim tesisini hedef aldığına işaret edildi.



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen beş noktadaki varlığını sürdürüyor. İsrail, saldırılarını 19 aydır sürdürdüğü ve ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi'ne de şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

