İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 9 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Haris ve Taluse bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını duyurdu.



Mercayun'un Taluse bölgesine düzenlenen saldırıda ise 4 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.



İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah uyarı atışı yapmıştı



Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1'i devlet görevlisi 2 kişi öldü. Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.



Hizbullah, İsrail'in ateşkes konusunda uyarmış, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğü açıklanmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.