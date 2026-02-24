İsrail'den Lübnan'a Hizbullah tehditi

İsrail'den Hizbullah'a savaş mesajı geldi. İsrail, Hizbullah’ın olası bir ABD-İran Savaşı'na müdahil olması durumunda Lübnan’ı ağır bir şekilde vuracağına dair Beyrut yönetimine dolaylı bir mesaj gönderdi. Reuters''a konuşan üst düzey iki Lübnanlı yetkili, İsrail'in çatışma durumunda aralarında havalimanının da bulunduğu sivil altyapı tesislerini hedef alacağını bildirdi.

Lübnanlı yetkililerin paylaştığı bu mesajı hakkında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan ve Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz resmi bir yorum gelmedi.

OLASI İRAN-ABD SAVAŞI'NA İSRAİL MÜDAHİL OLUR MU?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in "karmaşık ve çok zor" günler geçirdiğini söylemiş, İran ile artan gerilimler ve daha geniş bir çatışma olasılığı konusunda artan endişeyi dile getirmişti. İsrail Başbakanı, İran saldırısı durumunda 'şiddetli' bir karşılık tehdidinde bulundu

Knesset önünde konuşan Netanyahu, ülkenin "milletin yaşamına dokunan" günlerle karşı karşıya olduğunu ve önümüzdeki dönemde belirsizliğin hakim olduğunu söyledi. Netanyahu, “Yarının ne getireceğini kimse bilmiyor” ifadelerini kullanmış, Tahran'ın İsrail'e saldırması durumunda "şiddetli bir karşılıkla" karşılaşacağı konusunda uyararak, İran'ın bunu yaparak "tarihindeki en büyük hatayı" yapacağını söyledi.