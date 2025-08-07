İsrail'den Lübnan'a İHA saldırıları: 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail, defalarca ihlal ettiği ateşkesi dün bir kez daha bozarak Lübnan'ın Baalbek kentine saldırdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



İsrail ordusu, Baalbek'e bağlı Keferdan ve Zahle beldelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.



Keferdan beldesinde evinin önünde İHA ile hedef alınan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



ARACI HEDEF ALDILAR: 5 ÖLÜ



İsrail, Zahle beldesinde de İHA ile bir aracı hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.



İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesine düzenlediği saldırılarda da 1 kişi yaşamını yitirmişti.