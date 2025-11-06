İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
06.11.2025 17:22
Son Güncelleme: 06.11.2025 17:54
DHA
İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise gerçekleştirilen saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu iddia edildi.
İsrail bölgedeki üç köyün boşaltılması için tahliye çağrısı yayınlamıştı.
Sur vilayetindeki hava saldırısında çok sayıda bina zarar gördü.
İSRAİL KABİNESİ LÜBNAN İÇİN TOPLANACAK
Öte yandan İsrail kabinesinin Lübnan ve Hizbullah ile artan gerilimi görüşmek için bu akşam Türkiye saatiyle 19.00'da toplanacağı belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv'in Hizbullah'a baskı yapmak ve hükümeti kendisiyle anlaşmaya zorlamak için Lübnan'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bildirilmişti.