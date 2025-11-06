İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

İSRAİL KABİNESİ LÜBNAN İÇİN TOPLANACAK



Öte yandan İsrail kabinesinin Lübnan ve Hizbullah ile artan gerilimi görüşmek için bu akşam Türkiye saatiyle 19.00'da toplanacağı belirtildi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv'in Hizbullah'a baskı yapmak ve hükümeti kendisiyle anlaşmaya zorlamak için Lübnan'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bildirilmişti.