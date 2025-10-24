İsrail'den Lübnan'a saldırı: 2 ölü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesi çevresinde bir bina ile ilkokulu hedef alması sonucu bölgedeki bina, araç ve yapılarda hasar meydana geldi.

Ateşkese rağmen yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.