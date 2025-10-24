İsrail'den Lübnan'a saldırı: 2 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine saldırı düzenledi.

İsrail uçaklarının Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesi çevresinde bir bina ile ilkokulu hedef alması sonucu bölgedeki bina, araç ve yapılarda hasar meydana geldi.

Ateşkese rağmen yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den Lübnan'a saldırı: 2 ölü - 1 Saldırı sonrası bir evin içi böyle görüntülendi
