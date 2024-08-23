İsrail'den Lübnan'a saldırı: Altı Hizbullah üyesi öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze savaşına paralel olarak Lübnan'ın güney sınırında İran destekli Hizbullah ile karşılıklı ateş açıyor. Son zamanlarda bölgesel bir savaşın patlak verebileceği endişesiyle çatışmalar şiddetleniyor.



Bir güvenlik kaynağına göre İsrail'in cuma günü Lübnan'ın güneyindeki Mays al-Jabal ve Tayr Harfa kasabalarına düzenlediği saldırılarda dört Hizbullah üyesi öldü.



Güvenlik kaynağına göre bir başka Hizbullah üyesi de Aitarun'un dışındaki ayrı bir saldırıda öldürüldü. Öldürülen savaşçının Hizbullah üyesi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.



Reuters'a konuşan güvenlik kaynağı, İsrail sınırının yaklaşık 14 kilometre kuzeyindeki Aita köyüne düzenlenen ayrı bir İsrail saldırısında bir Hizbullah savaşçısının ve bir çocuğun öldüğünü söyledi.



Hizbullah Aita'da öldürülen üyesinin kimliğini Muhammed Necem olarak açıkladı.



İsrail ordusu, internet üzerinden yaptığı açıklamada, Aita'da Necem'i Hizbullah'ın roket ve füze biriminin bir üyesi olduğu için hedef aldığını söyledi. Güneyde iki Hizbullah üyesinin daha hedef alındığı belirtildi.



Açıklamada, “Lübnan topraklarından ateşlenen bir dizi merminin kuzey İsrail'e geçtiği" ancak herhangi bir yaralanma rapor edilmediği belirtildi.



Hizbullah'ın basın ofisi, grubun gün boyunca çeşitli İsrail askeri mevzilerine roket ve topçu ateşi açtığını duyurdu.

