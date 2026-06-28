İsrail'den Lübnan'a saldırı. ''Hizbullah'a ait tesis vuruldu''

İsrail , ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Son saldırı İran ile ABD arasında varılan anlaşmaya rağmen geldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde bulunan Hizbullah 'a ait bir yeraltı tesisini vurduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı öncesi ABD'nin bilgilendirdiği belirtildi.

SALDIRILAR VE ATEŞKES

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 247'ye ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.