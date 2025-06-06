İsrail’den Lübnan’a saldırı tehdidi, İran’dan Beyrut saldırısına kınama

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısından saatler sonra ülkeye yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. İsrail’den yapılan açıklamada, Hizbullah silahsızlandırılana kadar Lübnan’a yönelik saldırıların devam edeceği belirtildi.



İsrail, dün akşam saatlerinde Beyrut’un güneyinde “Hizbullah’ın kalesi” olarak da bilinen Dahiye’ye tahliye uyarısında bulunmuş, ardından bölgeye hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah’ın yer altındaki insansız hava aracı (İHA) fabrikalarının hedef alındığı ileri sürülmüştü. İsrail’in saldırısı, İsrail ve Lübnan arasında, İsrail-Hizbullah çatışmasına son vermek üzere varılan ateşkesten 6 ay sonra yaşanmıştı.



“İSRAİL İÇİN GÜVENLİK OLMADAN SÜKUNET YOK”



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün, saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, “İsrail Devleti için güvenlik olmadan Beyrut’ta sükunet, Lübnan’da düzen ya da istikrar olmayacak” dedi. Anlaşmalara uyulması gerektiğini söyleyen İsrailli bakan, “Eğer gerekeni yapmazsanız biz büyük bir güçle eyleme geçmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



İRAN: LÜBNAN’IN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLDİ



İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırısına İran’dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsmail Bekayi, perşembe akşamı gerçekleştirilen saldırıların “Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık bir saldırganlık eylemi” teşkil ettiğini kaydetti.

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in bölgedeki saldırganlığının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) eylemsizliğinin gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Bekayi, İsrail'in saldırısından Lübnan'daki ateşkesin garantörleri ABD ve Fransa'nın doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.



Bekayi, İsrail'in özellikle ABD'nin "yeşil ışığı, açık ve örtülü desteği" ile uluslararası hukuku ihlal ederek bölgedeki saldırganlığını sürdürdüğüne işaret ederek BMGK'nın BM Şartı'na göre kendisine verilen görevler doğrultusunda bu ihlallere karşı adım atması gerektiğini vurguladı.



İSRAİL’DEN ÜLKENİN GÜNEYİNE İKİ HAVA SALDIRISI



Öte yandan, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana beldesine de iki hava saldırısı düzenledi.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, bir İsrail İHA'sı Ayn Kana beldesine saldırı düzenledi, ardından İsrail savaş uçakları daha önce hedef alınacağı belirtilen bir binayı vurdu.



Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Dıbin, Belat ve Ayn Kana beldelerindeki sivillere evlerini terk etmeleri yönünde telefonla uyarılarda bulundu.



NNA, ayrıca İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneybatısındaki Raşaya ve Batı Beka semalarında orta irtifada uçtuğunu belirtti.



Söz konusu saldırılar, aynı gün İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği sekiz hava saldırısıyla eş zamanlı gerçekleştirildi.

