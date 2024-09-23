İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı dalgası: En geniş çaplı hava bombardımanını başlattı

İsrail ordusu Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor.



Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Resmi medyanın bildirdiğine göre Lübnan'ın güney ve doğusunu hedef alan çok sayıda İsrail saldırısında en az bir sivil hayatını kaybetti.

Resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA) “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere “yoğun saldırılar” düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu duyurdu.



BİR ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ

Haberde, doğudaki saldırılarda ölen kişinin bir çoban olduğu, ailesinden iki kişinin ve ayrca dört kişinin de yaralandı açıklandı.



Adının açıklanmasını istemeyen bir Hizbullah kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, Bekaa Vadisi'ndeki saldırıların bölgeyi doğudan batıya hedef aldığını söyledi.



Öte yandan İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



İSRAİL VE ABD SAVUNMA BAKANLARINDAN GÖRÜŞME



Saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ordunun Lübnan'da Hizbullah'a yönelik son saldırıları hakkında konuştuğunu duyurdu.

Gallant X'te yaptığı açıklamada, “Bakana Hizbullah'ın tehditlerine ilişkin bir durum değerlendirmesi sunduk ve Hizbullah'ın İsrailli sivillere karşı saldırı düzenleme kabiliyetini azaltmaya yönelik IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) operasyonları hakkında bilgi verdik. Ayrıca daha geniş bölgesel durumu ve İran ile vekillerinin oluşturduğu tehditleri de ele aldık” ifadelerini kullandı.