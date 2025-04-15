İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: "Hizbullah komutanı öldürüldü"

İsrail ordusu, Hizbullah’la çatışma ve karşılıklı saldırıların durması için varılan ateşkesin devam ettiği Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk üç kişi yaralandı. İsrail, saldırıda bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü iddia etti.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de Lübnan'da 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes itibarıyla en az 71 sivilin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.



LÜBNAN: İSRAİL, HAFİF TİCARİ ARACA İHA İLE SALDIRDI



Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Aytarun beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi. Hafif ticari aracın hedef alındığı saldırıda bir kişinin öldüğü, biri çocuk üç kişinin yaralandığı kaydedildi.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Aytarun beldesine İsrail'e ait İHA'lardan lazer güdümlü üç füze atıldığı belirtildi. Hafif ticari bir aracın vurulduğu, İsrail ordusunun bölge sakinlerini korkutmak için Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel beldesine doğru ateş açtığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDA AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise Lübnan'ın Aytarun beldesine düzenlenen saldırıda bir Hizbullah komutanının öldürüldüğünü iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bugün erken saatlerde Hizbullah'ın Özel Operasyon Birliği'nden bir komutanı Lübnan'ın güneyindeki Aytarun bölgesinde öldürmüştür" denildi.

BM: İSRAİL, ATEŞKESTEN BU YANA EN AZ 71 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan da BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Lübnan’daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sivilleri öldürmeye, yaralamaya ve sivil altyapıyı tahrip etmeye devam ettiğini dile getiren Al-Kheetan, bu durumun sivillerin korunması konusunda endişelere yol açtığını belirtti.

Al-Kheetan, "Lübnan'da 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en az 71 sivil İsrail askerleri tarafından öldürüldü" dedi.



“ŞİDDET DERHAL DURDURULMALI”



Hayatını kaybedenler arasında 14 kadın ve dokuz çocuk olduğuna işaret eden Al-Kheetan, insanların korku içinde olduğunun ve 92 binden fazla kişinin hala evlerine gidemediğinin altını çizdi.



Al-Kheetan, şiddetin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Çatışmanın tüm tarafları, ayrımcılık, orantılılık ve önlem ilkeleri dahil uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. Uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine ilişkin tüm iddialar hakkında derhal, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yapılmalı ve sorumlu bulunanlar hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

