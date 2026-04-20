İsrail'den Lübnan'da uyarı: Litani Nehri'ne yaklaşmayın

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 16 Nisan'da duyurulan yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesin ardından yerinden edilen binlerce Lübnanlı evlerine dönmek üzere harekete geçti. Yerinden edilen on binlerce kişinin Lübnan 'ın güneyine ve Beyrut'un güney banliyölerine dönmeye başladığı, özellikle Sayda ve Sur şehirlerine giden sahil yollarında ve otoyollarda aşırı trafik yoğunluğu oluştuğu belirtildi.

Lübnan'ın kuzeyinden ve Cebel-i Lübnan bölgelerinden güneye doğru gerçekleşen bu eve dönüşün 17 Nisan'dan beri devam ettiği ifade ediliyor.