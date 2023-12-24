İsrail'den Lübnan'ı vurma planı: Biden son anda vazgeçirdi

İsrail uçakları Lübnan'ı bombalamak için havalandı. Biden son anda Netanyahu'yu vazgeçirdi.
Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesine ait.
7 Ekim'deki Hamas baskınından kısa süre sonra İsrail, Lübnan Hizbullahının saldırı planladığı istihbaratını aldı.
Başbakan Benyamin Netanyahu, Lübnan'a bir "önleyici saldırı" yapılmasını istedi. Ancak Joe Biden, Netanyahu'yu aradı. İkili telefonda 45 dakika konuştu.
Savaşın yayılmasından endişe eden Amerikanın uyarısıyla İsrail, saldırı planından vazgeçti.
Biden dün de Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"Uzun ve özel bir görüşme oldu" diye konuşan Biden, bir gazetecinin sorusu üzerine,, İsrail liderinden "Ateşkes talep etmediğini" söyledi.
Bu arada İsrail savunma bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan yıkımın bir benzerinin güneyde de yaşanacağını söyledi.
Şeridin kuzeyine yönelik bombardımana değinen Gallant, "Güneydeki Han Yunus'ta bize karşı savaşanlar sonlarının nasıl olacağını biliyorlar." dedi.
Lübnan Hizbullahını da tehdit eden Gallant, "Eminim Hizbullah Gazze'de olup bitene bakınca aynı şeyin başlarına gelme-mesini istiyordur." dedi.
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