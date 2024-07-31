İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 8 katlı bir binayı vurdu. İsrail ordusu, 12 kişinin öldüğü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığını kaydetti. İsrail ordusu ve İsrail devlet televizyonu, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Fuad Şükür'ün saldırıda öldürüldüğünü bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırıda biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin öldüğünü, 80 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

İsrail, 'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgeyi vurdu. Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanı hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında 1'i kadın, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını aktararak, yaralıların çoğunun acil servislerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusu, Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Dürzi köyü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu saldırının tamamlandığını duyurdu. Lübnan sınırındaki savunma düzeninde bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.

Hizbullah'a yakın kaynaklar komutanlarının hedef alındığını doğruladı.

İsrail Savunma Bakanı, saldırının ardından sosyal medyasında paylaştığı mesajında Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı - 1

SALDIRIDA HİZBULLAH'IN İKİ NUMARASI HEDEF ALINDI

İsrail basını, saldırıda Hizbullah Komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığını duyurdu. Fuad Şükrü, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. Fuad Şükrü, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumluydu.

Fuad Şükür, Hajj Muhsin ismiyle de tanınıyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın üst düzey danışmalarından biri.

İsrail ordusuna göre Fuad Şükür, Hizbullah'ın güdümlü füze projesinden sorumlu komutanıydı.

Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'ta Amerikan üssüne düzenlenen saldırıdaki sorumluluğundan dolayı ABD tarafından da aranıyordu.

İSRAİL: FUAD ŞÜKÜR SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail devlet televizyonu KAN, hedef alınan Hizbullah Komutanı Fuad Şükür'ün saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Açıklamada ayrıca, Şükür’ün “8 Ekim 2023’ten beri İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu” öne sürüldü.

LÜBNAN: BM'YE ŞİKAYET EDECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklamalarda bulundu. Buhabib, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtti.

Buhabib, ayrıca İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıkladı.

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı - 2

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin 'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

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