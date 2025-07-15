İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı: "Rıdvan Gücü hedef alındı"

İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusuna hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordunun açıklamasında, saldırıların Hizbullah’ın Rıdvan Gücü’ne ait noktaları hedef aldığı iddia edildi.



İsrail ordusu, saldırılara ilişkin olarak, “İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları, dakikalar önce Lübnan’ın Bekaa bölgesindeki Hizbullah terör hedeflerine yönelik çok sayıda saldırı başlattı” ifadelerini kullandı.



Vurulan askeri hedeflerin Hizbullah tarafından kullanıldığını ileri süren İsrail ordusu, bu noktaların İsrail güçlerine ve İsrail devletine saldırı planlamak ve düzenlemek üzere “teröristleri” eğitmek için kullanıldığını iddia etti.



KATZ: BU, HİZBULLAH’A AÇIK BİR MESAJ



İsrail ordusu, Eylül 2024 tarihinde düzenlenen saldırılarda başkent Beyrut ve ülkenin güneyindeki Rıdvan Gücü komutanlarının “bertaraf edildiğini” ancak "o zamandan bu yana birimin kabiliyetlerini yeniden tesis etmek için faaliyet gösterdiğini” ileri sürdü.



Ordunun açıklamasında, "Buralarda silah depolanması ve Hizbullah terör örgütünün faaliyetleri, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalini teşkil ediyor ve İsrail devleti açısından gelecekte bir tehdit oluşturuyor" denildi.



İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024’te varılan ateşkes, Hizbullah’ın kuvvetlerini İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafeye, Litani Nehri’nin kuzeyine çekmesini, bölgedeki silahlı tek gücün Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı barış gücü olmasını öngörüyordu. İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi gerekse de “stratejik” olduğunu ileri sürdüğü beş noktadaki askeri varlığını sürdürüyor.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) şu anda düzenlemekte olduğu saldırıların Hizbullah’a açık bir mesaj olduğunu ileri sürdü. Katz, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü üzerinden İsrail’e saldırı kabiliyetini yeniden tesis etmeye çalıştığını iddia etti.