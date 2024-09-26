İsrail'den Lübnan'ın doğusuna saldırı: 23 Suriyeli öldü

Yunin beldesinde bir binaya düzenlenen hava saldırılarının ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Haberde, Yunin beldesinde vurulan binanın, bir akaryakıt istasyonu yakınında Suriyeli işçilerce kiraladığı aktarıldı. Bina enkazından Suriyeli 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Enkazdan sekiz kişinin yaralı çıkarıldığı belirtilen haberde, yaralılardan dördünün Lübnanlı olduğu kaydedildi.

İSRAİL LÜBNAN'DA 654 KİŞİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu, 23 Eylül pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle artan hava saldırılarında en az 654 kişi öldü.



Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.



Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.